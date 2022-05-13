Мандрагора покинул «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Роландо Мандрагора стал игроком «Торино», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, трансфер опорника обошёлся «быкам» в девять млн евро. Контракт подписан до 2027 года.

Мандрагора перешёл в «Ювентус» в 2016 году из «Дженоа» за девять млн евро. Всего за первую команду «зебр» он сыграл один матч, постоянно путешествуя по арендам.

С февраля 2021 года игрок находился в аренде в «Торино», где смог впечатлить тренерский штаб своей игрой. За 39 матчей забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает 24-летнего итальянца в 14 млн евро.