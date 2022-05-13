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Чемпионат Италии. Серия А

Мандрагора покинул «Ювентус»

13 Мая 2022 • 09:55 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Роландо Мандрагора стал игроком «Торино», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, трансфер опорника обошёлся «быкам» в девять млн евро. Контракт подписан до 2027 года.

Мандрагора перешёл в «Ювентус» в 2016 году из «Дженоа» за девять млн евро. Всего за первую команду «зебр» он сыграл один матч, постоянно путешествуя по арендам.

С февраля 2021 года игрок находился в аренде в «Торино», где смог впечатлить тренерский штаб своей игрой. За 39 матчей забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает 24-летнего итальянца в 14 млн евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торино Роландо Мандрагора
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