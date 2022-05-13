«Интер» сделал предложение Дибале - известны детали

С каждым днем все больше назревает переход аргентинского форварда Пауло Дибалы из туринского «Ювентуса» в миланский «Интер».

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, «нерадзурри» уже сделали предложение футболисту. Миланский топ-клуб готов заключить с Дибалой трехлетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере семи миллионов евро.

Напомним, что аргентинец защищает цвета «старой синьоры» с 2015 года. Его контракт с туринским грандом истекает грядущим летом.

В сезоне-2021/2022 Пауло сыграл 27 поединков в Серии А, отметившись десятью голами и пятью ассистами.