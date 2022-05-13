«Ювентус» покинет воспитанник «Фиорентины»

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески покинет клуб летом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «зебры» не уверенны, стоит ли продлевать контракт с Бернардески, который так и не стал для них футболистом стартовой обоймы. Кроме того, переговорам мешает нежелание игрока снижать зарплату.

Интерес к нападающему проявляли «Лацио», «Милан» и «Интер».

Бернардески перешёл в «Ювентус» в 2017 году из родной «Фиорентины» за 40 млн евро. Его контракт истекает летом.

В текущем сезоне 28-летний итальянец провёл за клуб 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.