Дибала готовится к переезду

Трансфер нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы в «Интер» всё ближе, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, игроку предложен трёхлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. «Чёрно-синие» готовы платить аргентинцу семь млн евро в год.

В ближайшие дни должна состояться новая встреча между агентом футболиста Хорхе Антуном и генеральным директором «Интера» Джузеппе Мароттой.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, когда «старая синьора» купила его у «Палермо» за 41 млн евро. Летом форвард уйдёт бесплатно в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 28-летний Пауло провёл за «зебр» 37 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал шесть голевых передач.