Пальюка: «Сделал бы всё возможное, чтобы сохранить Перишича в «Интере»

Бывший голкипер «Интера» Джанлука Пальюка заявил, что на месте руководства клуба сделал бы всё возможное, чтобы оставить полузащитника Ивана Перишича в команде.

«Он сейчас другой игрок, раньше он был более нестабильным. Теперь у него все очень хорошо в течение многих лет; если бы я был руководителем клуба, я бы сделал все, чтобы сохранить его. Потеряв его, вы рискуете отдать его прямому конкуренту», - сказал Пальюка в интервью Sky Sport.

В финальном матче за Кубок Италии Перишич отметился дублем и помог «Интеру» завоевать трофей. Ранее сообщалось, что футболист до сих пор не пришел к согласию с представителями миланского клуба по поводу подписания нового соглашения.

В этом сезоне Перишич провел в Серии А 33 игры, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.