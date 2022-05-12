Пиоли уступает только Капелло по среднему количеству очков за матч

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли на данный момент является вторым наставником в истории клуба по очкам, набранным в среднем за игру.

С тех пор как в 2019 году Пиоли встал у руля миланского клуба, команда в Серии А набирала в среднем 1,96 очка за матч. По этому показателю Пиоли уступает только Фабио Капелло, который в среднем «выжимал» из игроков «Милана» 2,02 очка за игру.

В настоящее время Пиоли опережает таких специалистов, как Арриго Сакки (1,95), Нерео Рокко (1,95), Карло Анчелотти (1,84) и Массимилиано Аллегри (1,81).

Контракт тренера «Милана» истекает в следующем году, поэтому вполне вероятно, что он будет вознагражден новым соглашением по окончании сезона.