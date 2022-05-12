Ван дер Мейде: «Ботману нужно в «Милан»

Итальянский «Милан» уже давно охаживает Свена Ботмана, и его соотечественник Энди ван дер Мейде, успевший поиграть за другой миланский гранд, «Интер», подталкивает своего соотечественника к подобному решению. Сейчас голландский защитник выступает в составе «Лилля», но «доги» - не предел мечтаний для молодого и талантливого футболиста.

- «Аякс» отказался от него, он уехал во Францию и там показал интересные вещи. Должен сказать, что играть в чемпионате Франции нелегко. В «Аяксе» ошиблись, а для «Милана» это будет отличное приобретение. Для Ботмана такой контракт тоже будет означать шаг наверх - итальянский чемпионат остается одним из самых сложных в мире, - считает ван дер Мейде в интервью MilanNews.it.