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Чемпионат Италии. Серия А

Манчини рассказал о борьбе за Скудетто, финале «Ромы» и об игре с Аргентиной

12 Мая 2022 • 23:27 Комментировать

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что борьба за Скудетто в этом сезоне произвела на него сильное впечатление.

«Ставить на победителя сложно, очень сложно. Это был отличный сезон, и вчерашний матч тоже был интересным», - сказал тренер итальянцев после финальной игры на Кубок Италии.

Также он отметил выступление «Ромы» на европейской арене. «Тот факт, что «Рома» вышла в финал Лиги конференций, важен для Италии, Рима и наших ребят, которые играют в финале», - сказал Манчини.

Наконец, он прокомментировал будущий матч сборной против аргентинцев, который состоится на «Уэмбли» в начале лета.

«Это будет важный матч, было бы неплохо стать первыми победителями Финалиссимы»», - отметил наставник сборной Италии.

Итальянцы встретятся со сборной Аргентины 1 июня в рамках матча, в котором победитель чемпионата Еропы сыграет с командой, ставшей лучшей в Южной Америке.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сборная Италии Роберто Манчини
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