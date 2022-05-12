Фанаты «Наполи» требуют ухода Спаллетти

Баннер с требованием Лучано Спаллетти покинуть «Наполи» был найден возле стадиона клуба.

Баннер, написанный на неаполитанском диалекте, гласил: «16-10-21: Спаллетти, мы вернем вам вашу «Панду»… когда вы уйдете!». Внизу на баннере была подпись «Воры».

Ранее у главного тренера итальянского клуба был угнан автомобиль «Фиат Панда», который был припаркован возле гостиницы. Также была информация, что болельщики недовольны игрой некоторых футболистов.

«Наполи» практически весь чемпионат боролся за Скудетто, но в последних турах отстал от «Милана» и «Интера». На данный момент клуб занимает третье место, отставая от лидера на 7 очков за 2 тура до финиша.