Италии не дадут путёвку на чемпионат мира в случае дисквалификации Эквадора

Сборная Италии не получит путёвку на чемпионат мира, если сборная Эквадора получит наказание.

Многие итальянские болельщики решили, что у сборной появилась надежда попасть на чемпионат мира в Катаре, после того как ФИФА заявила в среду, что проведет расследование по поводу фальсификаций документов одного из игроков сборной Эквадора.

Ранее сообщалось, футболист Байрон Кастильо не имел право выступать за Эквадор в отборочных матчах. В связи с этим, Чили обратилась в ФИФА, требуя рассмотреть этот инцидент.