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Чемпионат Италии. Серия А

Италии не дадут путёвку на чемпионат мира в случае дисквалификации Эквадора

12 Мая 2022 • 20:10 Комментировать

Сборная Италии не получит путёвку на чемпионат мира, если сборная Эквадора получит наказание.

Многие итальянские болельщики решили, что у сборной появилась надежда попасть на чемпионат мира в Катаре, после того как ФИФА заявила в среду, что проведет расследование по поводу фальсификаций документов одного из игроков сборной Эквадора.

Ранее сообщалось, футболист Байрон Кастильо не имел право выступать за Эквадор в отборочных матчах. В связи с этим, Чили обратилась в ФИФА, требуя рассмотреть этот инцидент.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Эквадора
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