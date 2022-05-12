«Барселона» сомневается в приобретении Фабиана Руиса

«Барселона» сомневается в приобретении полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса.

Игрок перешел в итальянский клуб в 2018 году из «Бетиса» за 18 миллионов евро и вскоре стал ключевым полузащитником команды. Однако, контракт Руиса истекает в 2023 году, а переговоры о его продлении пока не увенчались успехом. «Барселона» давно следит за прогрессом футболиста, но в последнее время никаких контактов между ним и представителя каталонского клуба не было, что может говорить о том, что «Барса» потеряла интерес к игроку, сообщает Mundo Deportivo.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 игру, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.