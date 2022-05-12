«Барселона» и «Ювентус» обратили внимание на Романьоли

«Барселона» и «Ювентус» обратили внимание на защитника «Милана» Алессио Романьоли. Игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Романьоли перешел в «Милан» в 2015 году и дорос до должности капитана команды. Однако, в последнее время защитник потерял место в стартовом составе.

Контракт игрока истекает этим летом и футболист может перейти в любой клуб на правах свободного агента. Игроком заинтересовались сразу несколько топ-клубов, в их числе – «Барселона» и «Ювентус», сообщает Fichajes.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 18 матчей и забил 1 гол.