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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» и «Ювентус» обратили внимание на Романьоли

12 Мая 2022 • 18:19 Комментировать (1)

«Барселона» и «Ювентус» обратили внимание на защитника «Милана» Алессио Романьоли. Игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Романьоли перешел в «Милан» в 2015 году и дорос до должности капитана команды. Однако, в последнее время защитник потерял место в стартовом составе.

Контракт игрока истекает этим летом и футболист может перейти в любой клуб на правах свободного агента. Игроком заинтересовались сразу несколько топ-клубов, в их числе – «Барселона» и «Ювентус», сообщает Fichajes.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 18 матчей и забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Барселона Алессио Романьоли
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