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Чемпионат Италии. Серия А

«Оценка положительная»: в «Ювентусе» довольны сезоном без трофеев

12 Мая 2022 • 12:54 Комментировать (1)

Туринский «Ювентус» впервые с 2011 года завершил сезон без единого титула. Последним шансом «старой синьоры» выиграть трофей был Кубок Италии, однако в финальном поединке команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение от миланского «Интера» (2:4 д.в.).

Об итогах сезона высказался генеральный директор «Юве» Маурицио Арривабене.

«Главной целью была путевка в Лигу чемпионов, она выполнена. Оценка за этот сезон положительная, ведь мы добились того, к чему стремились», - передает слова функционера Sky Sports.

«Ювентус» гарантировал себе место в топ-4 Серии А, дающее право выступить в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Маурицио Арривабене
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