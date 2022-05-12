«Оценка положительная»: в «Ювентусе» довольны сезоном без трофеев

Туринский «Ювентус» впервые с 2011 года завершил сезон без единого титула. Последним шансом «старой синьоры» выиграть трофей был Кубок Италии, однако в финальном поединке команда Массимилиано Аллегри потерпела поражение от миланского «Интера» (2:4 д.в.).

Об итогах сезона высказался генеральный директор «Юве» Маурицио Арривабене.

«Главной целью была путевка в Лигу чемпионов, она выполнена. Оценка за этот сезон положительная, ведь мы добились того, к чему стремились», - передает слова функционера Sky Sports.

«Ювентус» гарантировал себе место в топ-4 Серии А, дающее право выступить в Лиге чемпионов.