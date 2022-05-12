Столичная «Рома» провела презентацию новой игровой формы на следующий сезон. Ролик с демонстрацией экипировки размещен на официальном ютуб-канале римского клуба.

Форма «волков» выполнена в традиционном для команды красном цвете. Техническим партнером команды является американский производитель спортивной экипировки New Balance.

За два тура до завершения сезона подопечные Жозе Моуринью с 59 набранными баллами располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А. «Волкам» осталось провести поединки против «Венеции» и «Торино».