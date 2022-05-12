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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок сборной Италии Баджо заявил, что больше не смотрит футбол

12 Мая 2022 • 12:01 Комментировать (1)

Именитый итальянский экс-футболист Роберто Баджо заявил журналистам, что больше не интересуется футболом.

Баджо сказал, что он перестал смотреть футбол, ведь матчи перестали его увлекать. Экс-игрок отметил, что он не может смотреть на бывших партнёров, которые теперь восседают в студиях и рассуждают о других футболистах, хотя сами даже руками не могли сделать точную передачу. Итальянец добавил, что ему прекрасно живётся и без футбола.

Напомним, что Роберто Баджо за свою карьеру успел поиграть за «Ювентус», «Фиорентину», «Милан», «Интер», «Болонью», «Брешиу» и другие команды.

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Роберто Баджо
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