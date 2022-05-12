Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич перейдёт в «Ювентус», сообщает Daily Star.

По информации источника, за подписание контракта футболист получит около 12 млн евро в качестве бонуса. Зарплата игрока составит 105 тыс евро в неделю. Матич переедет в Италию в качестве свободного агента.

Кроме «Ювентуса», опытного опорника хочет подписать «Рома», а конкретно Жозе Моуриньо, который уже работал с Матичем в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Однако, в отличие от «старой синьоры», «волки» не попали в Лигу чемпионов, что делает их предложение непривлекательным для футболиста.

В текущем сезоне 33-летний серб провёл за «красных дьяволов» 32 матча во всех турнирах, отдав четыре результативные передачи.