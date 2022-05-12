Перишич рассказал о своём будущем в «Интере»

Хорватский полузащитник «Интера» Иван Перишич рассказал журналистам о своём будущем в миланской команде.

Перишич сказал, что пока ничего не может сказать нового по поводу своей контрактной ситуации с «Интером». Хорват отметил, что обычно с действительно важными футболистами контрактные вопросы не затягиваются. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что полузащитник договорился с миланским клубом о новом договоре до лета 2024 года.

В этом сезоне Иван Перишич провёл в итальянской лиге 33 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью ассистами.