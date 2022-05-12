«Ювентус» впервые за 11 лет завершит сезон без трофея

Туринский «Ювентус» не сможет занести сезон-2021/2022 себе в копилку. Все потому, что команда Массимилиано Аллегри не сумела выиграть ни одного трофея в этой кампании.

Последним шансом подсластить неудачный сезон был Кубок Италии, где «старая синьора» в финале встречалась с миланским «Интером». Туринский коллектив не смог выиграть титул, уступив «нерадзурри» со счетом 2:4.

Напомним, что ранее «Ювентус» влетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграл в схватке за Суперкубок Италии, а также потерял все шансы на чемпионский титул в Серии А.

Туринцы остались без трофея впервые с 2011 года.