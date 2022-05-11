Медель продлил контракт с «Болоньей»

Полузащитник «Болоньи» Гари Медель продлил контракт с итальянским клубом ещё на один год. Напомним, что действующее соглашение чилийца с командой Синиши Михайловича истекало по окончанию нынешнего сезона.

Таким образом, Медель останется в команде ещё как минимум на один сезон. 34-летний полузащитник в этом сезоне отметился одной голевой передачей в чемпионате Италии.

Напомним, что ранее Медель также выступал за миланский «Интер». Чилийский футболист, кроме игры в полузащите, несмотря на свой рост в 172 сантиметра, также может закрыть позицию в центре обороны при схеме с тремя защитниками.