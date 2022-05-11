Буффон пожелал Кьеллини выиграть кубок Италии

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пожелал своему бывшему одноклубнику Джордж Кьеллини поднять кубок Италии над своей головой после окончания финала.

«Я думаю, что он представляет собой пример того, как целеустремленность, интеллект, самоотверженность и страсть к своей работе могут привести к невообразимым результатам. Он не был превосходным с точки зрения техники или статистики, но он стал элитным, и я не могу вспомнить защитников, которые были бы лучше него за последние десять лет», - сказал Буффон в интервью La Gazzetta dello Sport.

Финал кубка Италии может стать последним матчем за «Ювентус» для Кьеллини. Футболист всю карьеру провел в туринском клубе, сыграв первую игру в 2005 году.

Решающий матч против «Интера» состоится в среду, 11 мая, в 22:00 по московскому времени.