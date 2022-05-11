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Чемпионат Италии. Серия А

Исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов всё ещё возможно

11 Мая 2022 • 15:31 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов всё ещё возможно.

Ранее сообщалось, что эти три клуба все еще остаются приверженцами создания Суперлиги и президент УЕФА не исключил возможности наложения на них санкций в будущем, после трибунала в Мадриде.

При этом его спросили, будут ли сделаны поблажки «Реалу», если клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Правила одинаковы для всех. Вы можете верить мне или нет, но мы одинаково относимся ко всем клубам, будь то из Словении, моей страны или известных европейских держав», - сказал Чеферин.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Барселона УЕФА Александр Чеферин
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