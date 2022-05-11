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Чемпионат Италии. Серия А

Барцальи: «За восемь лет карьеры с Кьеллини ни разу с ним не ругался»

11 Мая 2022 • 14:56 Комментировать

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Барцальи рассказал о своем отношении к одноклубнику Джорджо Кьеллини.

«Он дал мне так много. Помимо отношений, которые у нас были на поле, даже в раздевалке, он всегда очень уравновешенный и профессиональный человек», — сказал Барцальи в интервью La Gazzetta dello Sport.

Он отметил Кьеллини, как одного из величайших защитников в истории клуба.

«На футбольных полях, в матчах и на тренировках часто возникают споры, даже если они всегда на этом заканчиваются. Но с другой стороны, за восемь лет мы с Кьеллини и Бонуччи почти ни разу не перекинулись некрасивыми словами. Если кто-то ошибался - ничего не происходило, между всегда нами было взаимопонимание и доверие», - добавил бывший защитник «Ювентуса».

В последнее время участились сообщения, что Кьеллини собирается закончить выступления за «Ювентус» и перебраться в МЛС.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 19 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Джорджо Кьеллини Андреа Барцальи
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