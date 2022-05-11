Директор «Ювентуса» о Влаховиче: «Златана тоже критиковали в первый сезон»

Директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене поддержал нападающего клуба Душана Влаховича, после того, как форвард подвергся критике из-за серии неудачных игр.

«Не надо сейчас спрашивать с Влаховича слишком много. Я напомню фанатам «Ювентуса», что даже Златан Ибрагимович подвергся критике в свой первый сезон в клубе и раскрылся в следующей кампании», — сказал он в интервью Sky Sport Italia.

Нападающий «Ювентуса» не смог поразить ворота в последних четырех играх.

Арривабене также отметил, что не стоит ждать от туринского клуба серьезных трат в летнее межсезонье.

«Следующее трансферное окно будет «тихим», я не ожидаю глобальных переворотов, особенно перед чемпионатам мира», - отметил он.

После перехода в «Ювентус» Влахович провел в Серии А 13 матчей и забил 6 голов.