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Чемпионат Италии. Серия А

Директор «Ювентуса» о Влаховиче: «Златана тоже критиковали в первый сезон»

11 Мая 2022 • 12:03 Комментировать

Директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене поддержал нападающего клуба Душана Влаховича, после того, как форвард подвергся критике из-за серии неудачных игр.

«Не надо сейчас спрашивать с Влаховича слишком много. Я напомню фанатам «Ювентуса», что даже Златан Ибрагимович подвергся критике в свой первый сезон в клубе и раскрылся в следующей кампании», — сказал он в интервью Sky Sport Italia.

Нападающий «Ювентуса» не смог поразить ворота в последних четырех играх.

Арривабене также отметил, что не стоит ждать от туринского клуба серьезных трат в летнее межсезонье.

«Следующее трансферное окно будет «тихим», я не ожидаю глобальных переворотов, особенно перед чемпионатам мира», - отметил он.

После перехода в «Ювентус» Влахович провел в Серии А 13 матчей и забил 6 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович Маурицио Арривабене
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