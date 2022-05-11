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Чемпионат Италии. Серия А

Леао заявил, что счастлив в «Милане», и назвал имена своих кумиров

11 Мая 2022 • 11:43 Комментировать

Нападающий «Милана» Леао выступил в прямом эфире в своем аккаунте в социальных сетях и пообщался с фанатами клуба. Он сообщил, что счастлив в «Милане», а также назвал имена своих кумиров, среди которых оказались Роналду, Мбаппе, Неймар и Роналдиньо.

Также он упомянул своего одноклубника Златана Ибрагимовича.

«Если я не скажу о нем, он убьет меня», - сказал Леао.

Кроме того, форвард сообщил, что его самой главной мечтой является победа в Лиге чемпионов.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 32 игры, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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Милан Рафаэль Леао
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