Ди Мария хочет выступать за «Ювентус»

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария ждёт перехода в «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, вингер был предложен «бьянконери», которые размышляют о возможном переходе. Ди Мария летом покинет Париж, так как клуб не стал предлагать ему новый контракт. Желающему подписать звёздного свободного агента придётся выделять семь млн евро ежегодно на зарплату игроку.

Ди Мария выступает за «ПСЖ» с 2015 года, когда был куплен у «Манчестер Юнайтед» за 63 млн евро. За это время он провёл за «парижан» 293 матча во всех турнирах, забил 91 мяч и отдал 118 голевых передач. Transfermarkt оценивает 34-летнего аргентинца в 15 млн евро.