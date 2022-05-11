Президент Серии А предложил внести поправки в правила VAR

Президент Серии А Лоренцо Казини предложил внести поправки в правила VAR. Ранее, несколько судейских решений в итальянском чемпионате вызвали скандалы и публичные обсуждения.

В частности, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был крайне недоволен тем, что в игре с «Фиорентиной» арбитр назначил пенальти до просмотра эпизода с помощью системы VAR.

Казини предположил, что в будущем имеет смысл дать командам возможность два-три раза оспорить решение судьи и попросить арбитра проверить эпизод на повторах.

«Я считаю, что мы должны обсудить улучшения. Думаю, это будет шагом к открытости, который не должен вызывать слишком много проблем в матчах», — сказал Казини в интервью La Politica nel Pallone.