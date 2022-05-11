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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: У «Ювентуса» будет больше шансов на скудетто в следующем сезоне

11 Мая 2022 • 07:16 Комментировать

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу шансов туринской команды на чемпионский титул в следующем сезоне.

Аллегри сказал, что туринский клуб после ухода Роналду и травмы Кьезы столкнулся с некоторыми трудностями в плане атаки, но после подписания Влаховича всё изменилось. Тренер «старой синьоры» отметил, что в следующем сезоне у «Ювентуса» точно будет больше шансов на скудетто.

Напомним, что на данный момент туринская команда под руководством Аллегри занимает четвёртую строчку в турнирной таблице. «Ювентус» уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Массимилиано Аллегри
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