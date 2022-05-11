Аллегри: У «Ювентуса» будет больше шансов на скудетто в следующем сезоне

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу шансов туринской команды на чемпионский титул в следующем сезоне.

Аллегри сказал, что туринский клуб после ухода Роналду и травмы Кьезы столкнулся с некоторыми трудностями в плане атаки, но после подписания Влаховича всё изменилось. Тренер «старой синьоры» отметил, что в следующем сезоне у «Ювентуса» точно будет больше шансов на скудетто.

Напомним, что на данный момент туринская команда под руководством Аллегри занимает четвёртую строчку в турнирной таблице. «Ювентус» уже гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.