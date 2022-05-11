Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Рибери получил штраф в 5 тысяч евро и пропустит следующий тур Серии А

11 Мая 2022 • 05:18 Комментировать
Салернитана
1:1
Кальяри
окончен

В матче 36-го тура «Салернитана» принимала дома «Кальяри» и матч прошел в очень напряженной обстановке. В середине второго тайма после того, как «Салернитана» вышла вперед после исполнения пенальти, на поле вспыхнула потасовка. В ней приняли участие и футболисты, не находившиеся на поле.

В частности, красную карточку схлопотал Франк Рибери, который теперь будет вынужден пропустить следующий тур, несмотря на то, что на поле в момент удаления его не было. Также Рибери оштрафовали на пять тысяч евро, уточняет ITASportPress. В текущем сезоне Рибери сыграл в 22 матчах, но в них не забил ни одного гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Салернитана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
05:26 · Италия. Серия Б
Скончался самый верный поклонник «Пармы»
05:18 · Италия. Серия А
Рибери получил штраф в 5 тысяч евро и пропустит следующий тур Серии А
02:40 · Италия. Серия А
Кьеллини может перебраться в клуб Бекхэма
02:11 · Италия. Серия А
Маротта: «Уверен, Перишич продлит контракт с «Интером»
01:41 · Италия. Серия А
Гендиректор «Интера» высказался о Дибале
00:45 · Италия. Серия А
Альбертини: «Тонали напоминает мне самого себя»
00:15 · Италия. Серия А
«Верона» выкупит Джованни Симеоне
10 Мая
23:54 · Италия. Серия А
Пирло всё ближе к контракту с командой Серии А
23:32 · Италия. Кубок
Симоне Индзаги рассказал, как собирается побеждать в Кубке Италии
22:56 · Италия. Серия А
Вьери раздал «оскары» Серии А
22:31 · Италия. Кубок
Аллегри рассказал, кто сыграет против «Интера» в финале Кубка Италии
22:24 · Италия. Кубок
Финал Кубка Италии побил кассовый рекорд
22:04 · Италия. Кубок
Аллегри – о безголевой серии Влаховича: «С Роналду такое тоже случалось»
21:51 · Италия. Кубок
Кьеллини расскажет о своём будущем после финала кубка Италии
21:47 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется защитником «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем