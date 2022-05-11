Рибери получил штраф в 5 тысяч евро и пропустит следующий тур Серии А

В матче 36-го тура «Салернитана» принимала дома «Кальяри» и матч прошел в очень напряженной обстановке. В середине второго тайма после того, как «Салернитана» вышла вперед после исполнения пенальти, на поле вспыхнула потасовка. В ней приняли участие и футболисты, не находившиеся на поле.

В частности, красную карточку схлопотал Франк Рибери, который теперь будет вынужден пропустить следующий тур, несмотря на то, что на поле в момент удаления его не было. Также Рибери оштрафовали на пять тысяч евро, уточняет ITASportPress. В текущем сезоне Рибери сыграл в 22 матчах, но в них не забил ни одного гола.