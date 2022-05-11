«Верона» выкупит Джованни Симеоне

Нападающий Джованни Симеоне перейдёт в «Верону» на постоянной основе.

26-летний аргентинец выступает за «Верону» на правах аренды. Результативная игра нападающего в нынешнем сезоне убедила руководство веронского клуба в целесообразности выкупа игрока у «Кальяри», сообщает издание TyC Sports. Сумма трансфера составит 12 млн евро.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Джованни Симеоне, являющийся сыном наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, отметился 16 голами и 6 результативными передачами в 34 поединках. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского форварда в 17 млн евро.