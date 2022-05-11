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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» выкупит Джованни Симеоне

11 Мая 2022 • 00:15 Комментировать
Верона
...
Торино
2.30 3.50 3.05
14.05 19:00

Нападающий Джованни Симеоне перейдёт в «Верону» на постоянной основе.

26-летний аргентинец выступает за «Верону» на правах аренды. Результативная игра нападающего в нынешнем сезоне убедила руководство веронского клуба в целесообразности выкупа игрока у «Кальяри», сообщает издание TyC Sports. Сумма трансфера составит 12 млн евро.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Джованни Симеоне, являющийся сыном наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, отметился 16 голами и 6 результативными передачами в 34 поединках. Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского форварда в 17 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Кальяри Джованни Симеоне
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ВЕРОНА ТОРИНО
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