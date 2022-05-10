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Чемпионат Италии. Серия А

Пирло всё ближе к контракту с командой Серии А

10 Мая 2022 • 23:54 Комментировать
Удинезе
...
Специя
1.75 3.95 4.40
14.05 19:00

Легендарный Андреа Пирло может вернуться к рулю команды Серии А, правда, это вряд ли будет клуб уровня «Милана» или «Ювентуса». Ранее появлялась информация, что Пирло может стать тренером «Специи», и похоже, что сейчас Пирло стал еще ближе к этому назначению.

Нынешний главный тренер Тьяго Мотта и его штаб покинут команду в конце сезона, и Пирло сейчас - наиболее вероятная фигура для его замены, сообщает ITASportPress.

Пирло пробовал тренировать молодежную команду «Ювентуса», затем поработал и с основной командой, но в конце мая 2021 года был уволен с поста наставника туринского гранда.

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