Пирло всё ближе к контракту с командой Серии А

Легендарный Андреа Пирло может вернуться к рулю команды Серии А, правда, это вряд ли будет клуб уровня «Милана» или «Ювентуса». Ранее появлялась информация, что Пирло может стать тренером «Специи», и похоже, что сейчас Пирло стал еще ближе к этому назначению.

Нынешний главный тренер Тьяго Мотта и его штаб покинут команду в конце сезона, и Пирло сейчас - наиболее вероятная фигура для его замены, сообщает ITASportPress.

Пирло пробовал тренировать молодежную команду «Ювентуса», затем поработал и с основной командой, но в конце мая 2021 года был уволен с поста наставника туринского гранда.