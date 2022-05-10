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Чемпионат Италии. Серия А

Вьери раздал «оскары» Серии А

10 Мая 2022 • 22:56 Комментировать

Знаменитый в прошлом итальянский нападающий Кристиан Вьери раздал свои оскары в текущем сезоне - или, иными словами, выбрал лучших игроков на своих позициях. См Вьери в прошлом не раз становился футболистом года в Италии, в частности, в 1999 году, когда выступал за «Лацио» и помог клубу выиграть Кубок Кубков.

- Мои оскары в текущем сезоне - Меньян в воротах, он феноменален. Защита - Бремер, он разрезает любую атаку. Полузащита - Брозович, невероятный прогресс в этом сезоне. Нападающий - Влахович, но до того, как ушел в «Ювентус», - поделился своим мнением Вьери, слова которого прозвучали в эфире телеканала BoboTV. 

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Кристиан Вьери
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