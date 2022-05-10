«Милан» интересуется защитником «Арсенала»

«Милан» интересуется защитником «Марселя» Вильямом Салиба, права на которого принадлежат «Арсеналу». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «россонери» хотят заполучить игрока в следующем сезоне либо на постоянной основе, либо в аренду.

Салиба перешёл в «Арсенал» в 2019 году из «Сент-Этьена» за 30 млн евро. С тех пор он так и не дебютировал за первую команду «пушкарей», находясь постоянно в арендах. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.

Текущий сезон 21-летний француз проводит в «Марселе», проведя за «олимпийцев» 51 матч во всех турнирах, он не отметился в них результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 24 млн евро.