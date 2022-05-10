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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» интересуется защитником «Арсенала»

10 Мая 2022 • 21:47 Комментировать

«Милан» интересуется защитником «Марселя» Вильямом Салиба, права на которого принадлежат «Арсеналу». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «россонери» хотят заполучить игрока в следующем сезоне либо на постоянной основе, либо в аренду.

Салиба перешёл в «Арсенал» в 2019 году из «Сент-Этьена» за 30 млн евро. С тех пор он так и не дебютировал за первую команду «пушкарей», находясь постоянно в арендах. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.

Текущий сезон 21-летний француз проводит в «Марселе», проведя за «олимпийцев» 51 матч во всех турнирах, он не отметился в них результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 24 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марсель Арсенал Лондон Вильям Салиба
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