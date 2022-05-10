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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» рассматривает вариант подписания Дибалы

10 Мая 2022 • 14:59 Комментировать

«Милан» может включиться в борьбу с «Интером» за полузащитника Паоло Дибалу. Контракт футболиста с «Ювентусом» заканчивается летом этого года и обе стороны уже решили, что не будут его продлевать.

Ранее была информация, что единственным вариантом, который рассматривает Дибала, является переход в «Интер», который уже предложил аргентинцу 6 миллионов евро за сезон.

Однако, Дибала с большей радостью принял бы аналогичное предложение от «Милана», сообщает Il Giornale. Руководство клуба сейчас рассматривает вариант с подписанием игрока, который хорошо знает итальянский чемпионат и перейдет на бесплатной основе.

В этом сезоне Дибала провел в Серии А 27 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Паоло Дибала
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