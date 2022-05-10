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Чемпионат Италии. Серия А

Альбертини: «Тонали напоминает мне Антонио Конте»

10 Мая 2022 • 14:33 Комментировать

Бывшая звезда «Милана» Деметрио Альбертини поделился своим мнением о полузащитнике Сандро Тонали.

«Он очень напоминает мне Антонио Конте, — сказал Альбертини в интервью La Gazzetta dello Sport. «Полузащитник, который играет за команду и обладает отличными индивидуальными качествами, чтобы играть «бокс-ту-бокс».

Альбертини отметил, что с момента перехода Тонали из «Брешии» в 2020 году, игрок заметно увеличил свою стоимость.

«Если он выиграет Скудетто, ситуация может измениться, и его стоимость может превысить 50 миллионов евро», - сказал Альбертини.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 34 игры, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Деметрио Альбертини Сандро Тонали
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