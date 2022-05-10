Юрич разочарован руководством «Торино» и может уйти

У главного тренера «Торино» Ивана Юрича кончилось терпение в отношении руководства клуба. Хорват может покинуть команду по окончании сезона.

Специалист уже давно посылает владельцам сигналы о проблемах клуба, особенно на трансферном рынке, сообщает Tuttosport. Наставник «Торино» хочет получить гарантии, что клуб решит вопросы с вратарем и центральным защитником, учитывая что Глейсон Бремер, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно.

Пока руководство отказывается выполнять пожелания тренера. Вопрос о будущем его работы в туринском клубе остается открытым.

«Торино» занимает 10-е место в чемпионате Италии. Команда потеряла шансы попасть в еврокубки, но твердо обеспечила себе место в Серии А на следующий сезон.