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Чемпионат Италии. Серия А

Юрич разочарован руководством «Торино» и может уйти

10 Мая 2022 • 12:36 Комментировать

У главного тренера «Торино» Ивана Юрича кончилось терпение в отношении руководства клуба. Хорват может покинуть команду по окончании сезона.

Специалист уже давно посылает владельцам сигналы о проблемах клуба, особенно на трансферном рынке, сообщает Tuttosport. Наставник «Торино» хочет получить гарантии, что клуб решит вопросы с вратарем и центральным защитником, учитывая что Глейсон Бремер, скорее всего, покинет команду в летнее трансферное окно.

Пока руководство отказывается выполнять пожелания тренера. Вопрос о будущем его работы в туринском клубе остается открытым.

«Торино» занимает 10-е место в чемпионате Италии. Команда потеряла шансы попасть в еврокубки, но твердо обеспечила себе место в Серии А на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Иван Юрич
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