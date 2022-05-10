Моуринью: «Абрахаму достаточно «щёлкнуть пальцами», чтобы вернуться в АПЛ»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что нападающий Тэмми Абрахам доволен своим положением в клубе, но не исключил трансфера футболиста в летнее межсезонье.

«Я не думаю, что для молодого игрока это легкое решение - покинуть свой клуб, свой дом, свой город, свою страну, покинуть Премьер-лигу – конечно, это то соревнование, из которого трудно уйти», - сказал Моуринью.

Моуринью отметил, что признателен игроку за то, что тот решил перейти в римский клуб и доверился наставнику «Ромы». Тем не менее, он добавил, что не исключает уход Абрахама в летнее трансферное окно.

«Если он хочет вернуться в Англию — я не думаю, что он хочет сейчас — но если он хочет вернуться в Англию, ему просто нужно щелкнуть пальцами», - сказал главный тренер «Ромы».

Ранее сообщалось об интересе к Абрахаму нескольких клубов АПЛ.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 35 матчей, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.