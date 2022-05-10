«Интер» уверен в трансфере звезды «Ювентуса»

Трансфер аргентинского форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы является приоритетной целью миланского «Интера» в летнее межсезонье.

По сообщениям Tuttosport, «нерадзурри» активно работают над оформлением сделки. Гендиректор миланского гранда Джузеппе Маротта уверен в том, что трансфер состоится.

Стоит отметить, что Дибала может достаться «Интеру» бесплатно, поскольку его контракт с «Ювентусом» истекает по окончании сезона-2021/2022.

В нынешнем розыгрыше Серии А 28-летний форвард провел 27 матчей, в которых отметился десятью голами и пятью ассистами. Он выступает за «Юве» с 2015 года.