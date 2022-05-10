Липпи вспомнил, как однажды приказал футболистам сбросить шорты на тренировке

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи рассказал журналистам, как однажды во время тренировки на чемпионате мира 2006 года приказал футболистам сбросить шорты.

Инцидент произошел незадолго до полуфинала со сборной Германии, который Италия выиграла в дополнительное время со счетом 2:0.

«Утром перед полуфиналом с Германией мы разминались возле Дортмунда, когда я увидел эти вспышки света, исходящие от ближайших деревьев, — рассказал он Football Italia. — Я подозревал, что некоторые фотографы прячутся и пытаются заснять некоторую инсайдерскую информацию о нашей тактике».

Специалист попросил футболистов повернуться спиной к деревьям и сбросить шорты.

«По крайней мере, нам было весело, что является неотъемлемым элементом команды-победителя. Одного технического качества недостаточно, если у вас нет гармонии в команде», - сказал Липпи.

На том чемпионате сборная Италии заняла первое место в группе, а затем дошла до финала, где обыграла французов.