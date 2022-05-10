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Чемпионат Италии. Серия А

Павел Стипиди: «Чемпионат Италии – дно, и даже там Хвича не заиграет» эксклюзив

10 Мая 2022 • 10:53 Комментировать (1)

Российский футбольный селекционер и функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил уровень чемпионата Италии и прокомментировал перспективы в «Наполи» грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, ранее выступавшего в России за «Локомотив» и «Рубин».

- Посмотрите на чемпионат Италии, во что он превратился? Почитайте высказывания их самых лучших футболистов, которые играли в Серии А раньше. Они говорят, что сегодня чемпионат Италии – это дно, или как они там ещё выражаются. И я согласен. Когда играют люди в 36 лет, 38 лет, 42 года, это получается пешеходный чемпионат.

Но Кварацхелия даже в Италии не заиграет, потому что, снова говорю, его уровень – чемпионат Грузии. В России он чуть блеснул и быстро потух. Журналисты у нас сделали из него прямо Пеле, а он быстро сдулся. Если он сильный футболист, то кто ему мешал? И я ещё сомневаюсь, что он действительно окажется в «Наполи».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Чемпионат Италии Хвича Кварацхелия Павел Стипиди
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