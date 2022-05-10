Президент «Наполи»: Инсинье всегда может вернуться к нам

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался по поводу итальянского форварда Лоренцо Инсинье, который летом уйдёт в «Торонто».

Де Лаурентис заявил, что если вдруг у Лоренцо не пойдёт в американском чемпионате, то его всегда с большим удовольствием примут обратно в неаполитанской команде. Функционер отметил, что нельзя никогда говорить никогда, так что двери в «Наполи» всегда открыты для итальянского футболиста.

Напомним, что летом Инсинье перейдёт в МЛС. В этом сезоне нападающий провёл в итальянском чемпионате 30 поединков, в которых забил десять мячей и сделал девять ассистов.