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Чемпионат Италии. Серия А

Таккинарди: «Странно, что «Интер» не может найти замену Брозовичу»

10 Мая 2022 • 09:18 Комментировать

Бывший защитник сборной Италии Алессио Таккинарди заявил итальянским журналистам, что удивлён тем, что качество игры «Интера» слишком сильно зависит от присутствия на поле полузащитника Марсело Брозовича.

«Мне странно, что в матчах, где отсутствовал Брозович, «Интер» не мог справиться и не нашел ему альтернативы», - сказал Таккинарди в интервью TMW Radio.

Во всех играх, где Брозович отсутствовал по причине травмы или дисквалификации, миланский клуб терял очки.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 33 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессио Таккинарди Марсело Брозович
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