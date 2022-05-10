Таккинарди: «Странно, что «Интер» не может найти замену Брозовичу»

Бывший защитник сборной Италии Алессио Таккинарди заявил итальянским журналистам, что удивлён тем, что качество игры «Интера» слишком сильно зависит от присутствия на поле полузащитника Марсело Брозовича.

«Мне странно, что в матчах, где отсутствовал Брозович, «Интер» не мог справиться и не нашел ему альтернативы», - сказал Таккинарди в интервью TMW Radio.

Во всех играх, где Брозович отсутствовал по причине травмы или дисквалификации, миланский клуб терял очки.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 33 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.