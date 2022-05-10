Кокорин не выходил на поле в шести матчах кряду

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не выходил на поле в итальянском чемпионате в шести поединках кряду.

31-летний российский футболист был в заявке на матч «фиалок» против «Ромы», но на поле так и не появился. Кокорин уже в шестой раз кряду остаётся в запасе «Фиорентины». Последний раз экс-форвард «Зенита» и «Спартака» появлялся на поле в поединке против «Наполи». Всего в этом году Кокорин отыграл лишь 27 минут.

Напомним, что Александр Кокорин в этом сезоне провёл в итальянском чемпионате в составе «Фиорентины» шесть поединков, но голами или ассистами не отметился.