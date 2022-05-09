«Барселона» заинтересована в трансфере Фабиана Руиса

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис вызвал интерес со стороны «Барселоны», пишет AS.

Источник сообщает, что «Наполи» готов расстаться с игроком за 60 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 55 миллионов евро.

Контракт Руиса истекает летом 2023 года. В текущем сезоне испанский футболист принял участие в 37 матчах за «Наполи», в которых забил 7 голов и отдал 5 результативных результатов.

«Наполи» после 36 туров в Серии А набрал 73 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. В следующем туре наполитанцы сыграют против «Дженоа». Встреча состоится в Неаполе 15 мая. Начало – в 16:00 мск.