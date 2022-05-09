«Интер» может продать Мартинеса и назвал цену

«Интер» может продать нападающего Лаутаро Мартинеса если поступит предложение в размере 60 миллионов евро. Футболистом активно интересуется «Арсенал», который сделал Мартинеса главной целью в летнее трансферное окно.

Контракт игрока с миланским клубом действует до 2026 года. Ранее «Интер» отказывался от предложений по форварду, но сейчас готов отпустить его из-за финансовых проблем, сообщает ESPN. Сам футболист неоднократно заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.

В этом сезоне Мартинес провел в Серии А 33 игры, забил 19 голов и отдал 3 результативные передачи.