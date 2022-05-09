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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри выдвинул ультиматум «Лацио»

09 Мая 2022 • 12:38 Комментировать

Между римским «Лацио» и главным тренером команды Маурицио Сарри стартовали переговоры и новом трудовом соглашении. Как информирует Get Italian Football News, специалист готов поставить подпись под новым договором, если руководство выполнит его условие.

Источник сообщает, что Сарри требует от «орлов» усиленной трансферной кампании грядущим летом. Маурицио хочет обновить состав команды, чтобы побороться за трофеи в новом сезоне.

Действующий контракт 63-летнгего наставника с римским клубом истекает летом 2023 года.

В текущем розыгрыше Серии А «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице.

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Лацио Маурицио Сарри
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