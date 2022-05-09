Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: Этот сезон сложный не только для нас

09 Мая 2022 • 11:23 Комментировать

Опытный наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу того, насколько сложным этот сезон получился для команды из Бергамо.

Гасперини сказал, что в этом сезоне бергамаски одержали больше половины своих побед на выезде, что говорит о многом. Опытный специалист отметил, что это тяжелейший сезон не только для команды из Бергамо, но и для остальных клубов. Тренер «Аталанты» добавил, что он очень гордится своими футболистами.

Напомним, что «Аталанта» под руководством Гасперини на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Джан Пьеро Гасперини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Мая
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» летом планирует подписать полузащитника «Вероны»
11:24 · Италия. Серия А
Флоренци: «Рано думать о чемпионстве»
11:23 · Италия. Серия А
Гасперини: Этот сезон сложный не только для нас
11:16 · Италия. Серия А
Аллегри останется в «Ювентусе», независимо от результата в кубке Италии
10:18 · Италия. Серия А
Калабрия попал в сферу интересов «Реала» 1
09:57 · Италия. Серия А
«Барселона» может обменять Жорди Альбу на де Лихта
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов предложить Артура в обмен на Парти
09:05 · Италия. Серия А
Тренер «Милана» сравнил Тонали с экс-игроком «Ромы»
09:02 · Италия. Серия А
«Ювентус» указал на дверь одному из защитников
05:59 · Италия. Серия А
«Они полностью заслужили» - наставник «Вероны» не оспаривает победу «Милана»
03:35 · Италия. Серия А
«Милану» для чемпионского титула достаточно набрать еще четыре очка в двух матчах
01:45 · Италия. Серия А
Мальдини: «Милан» справится с давлением»
01:29 · Италия. Серия А
Пиоли назвал переломный момент, давший начало нынешним успехам «Милана»
00:51 · Италия. Серия А
Пиоли рассказал, как Ибрагимович мотивировал игроков «Милана» перед матчем
00:25 · Италия. Серия А
Пиоли: «Я влюблён в этих игроков»
Все новости
Рекомендуем