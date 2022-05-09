Гасперини: Этот сезон сложный не только для нас

Опытный наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу того, насколько сложным этот сезон получился для команды из Бергамо.

Гасперини сказал, что в этом сезоне бергамаски одержали больше половины своих побед на выезде, что говорит о многом. Опытный специалист отметил, что это тяжелейший сезон не только для команды из Бергамо, но и для остальных клубов. Тренер «Аталанты» добавил, что он очень гордится своими футболистами.

Напомним, что «Аталанта» под руководством Гасперини на данный момент занимает седьмую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата.