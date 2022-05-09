Защитник «Милана» Давиде Калабрия попал в сферу интересов «Реала». Чемпионы Испании рассматривают возможность подписания 25-летнего игрока.

Калабрия провел в итальянском клубе всю свою карьеру и в последние годы стал одним из лучших правых защитников Серии А. «Реал» ищет игрока, способного усилить оборону и заменить на правом фланге Дани Карвахаля, игра которого вызывала вопросы в последнее время. В связи с этим мадридцы обратили свое внимание на защитника «Милана», сообщает Fichajes.

В этом сезоне Калабрия провел в Серии А 24 игры, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.