«Барселона» может обменять Жорди Альбу на де Лихта

«Барселона» может обменять Жорди Альбу на защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

Каталонский клуб нацелен на подписание футболиста туринского клуба в летнее межсезонье, но не может позволить себе заплатить запрашиваемую «Ювентусом» цену. В связи с этим «барса» рассматривает возможность включения в сделку Жорди Альбы, сообщает Calciomercato. «Барселона» готова обменять своего левого защитника и доплатить 50 миллионов евро.

В этом сезоне де Лихт провел в Серии А 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.