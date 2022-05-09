«Ювентус» указал на дверь одному из защитников

В туринском «Ювентусе» приняли решение по будущему 19-летнего бельгийского защитника Кони де Винтера. Согласно сведениям портала Goal.com, «старая синьора» продаст талантливого игрока в летнее трансферное окно.

На футболиста уже есть два претендента в чемпионате Германии. Заинтересованность в услугах защитника проявляют леверкузенский «Байер» и «Бохум». Оба клуба уже вступили в переговоры с итальянским грандом.

Контракт Кони с туринским клубом рассчитан до середины 2024 года. Бельгиец сыграл за «Ювентус» всего два матча.