Михайлович провёл 150-й матч у руля «Болоньи»

Вернувшийся к рулю «Болоньи» после пребывания в больнице Синиша Михайлович провел свой 150-й матч в Серии А в качестве наставника «Болоньи». Правда, порадовать его приличествующим результатом игроки не смогли - забив три мяча, они пропустили все четыре от «Венеции», причем последний - в уже добавленное арбитром время. Что ж, поражение, по крайней мере, было зрелищным.

Напомним, что Михайлович руководит «Болоньей» уже более трех лет, причем это его второе пришествие - в первый раз он возглавлял команду ранее, в сезоне 2008/2009. Также Синиша - лучший тренер с точки зрения побед в период 3 очков за победу (с сезона 1994/1995), 46 побед с «Болоньей».